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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

الدواجن
الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن الساسو محركات البحث جوجل خاصة بعد تراجعها بشكل كبير حيث تراجعت أسعارها اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لتسجل 107 جنية للكيلو، مقابل أسعار أمس الأثنين والتي سجلت 114 جنيه للكيلو، بينما شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرار في الأسعار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في بورصة الفراخ

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

استقرت أسعار لحم الفراخ البيضاء  اليوم الثلاثاء 26 مارس في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن لتسجل سعر95 جنيه و96 جنيه، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 105 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وأما عن أسعار الفراخ الساسو فقد تراجعت أسعارها اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لتسجل 107 جنية للكيلو، مقابل أسعار أمس الأثنين والتي سجلت 114 جنية للكيلو.

وقد تراجعت أيضا لحم الفراخ البلدي لتسجل  نحو 115 جنيهًا للكيلو، مقابل أسعار أمس والتي سجلت سعر 120 في بورصة الدواجن، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 125 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار لحم أمهات أبيض 88 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجلت أسعار كيلو البط البلدي بين 125 و135 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

أسعار البانية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجل سعر كيلو البانيه ما بين 195 و205 جنيهبحسب المنطقة.

 بينما سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 110 و115 جنيها

 وسجل سعر صدور الدجاج ما بين 135 و145 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

أسعار الفراخ وكرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 2024

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا في البورصة، بينما سجلت 155 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر150 جنيهًا في البورصة، كما سجلت داخل بورصة الدواجن سعر 155 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي يصل إلى 160 جنيهًا في البورصة، و165 جنيهًا للمستهلك.

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