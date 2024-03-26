أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ننشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في بورصة الدواجن والتي تهم قطاع عريض من ربات البيوت في شهر رمضان المبارك 2024، وذلك لإعداد وجبات الإفطار بها البروتين الداجني الذي يحتوي على العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم بسبب عدد ساعات الصيام الطويلة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024 استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك رغم بداية شهر رمضان المبارك 2024 وزيادة معدلات الشراء من المواطنين خلال الشهر الكريم لإعداد وجبات الإفطار الشهية وجاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، في حين أنها تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 115 جنيها، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار نحو 114 جنيها، في حين أنها تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 89 جنيها، في حين أنها تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 95 جنيها، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيها، في حين أنها تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 130 جنيها، وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 8.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 8.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 8.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 18.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي الجميزة عمر يوم نحو 15.00 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور عمر يوم نحو 15.00 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام نحو 28.50 جنيه.



أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 151 جنيها، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 163 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 150 جنيها، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 158 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 165 جنيها، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 175 جنيها.

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