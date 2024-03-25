موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الحلقة 14، يتصدر محور اهتمام الجماهير حاليا بسبب نجاحه، إضافة إلى أن الحلقة الرابعة عشر امتلأت بالأحداث المشوقة، جعلت الجمهور ويبحث بشكل مكثف عن موعد إعادة عرض الحلقة 14 خاصة بعد تطور الأحداث بشكل كبير، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 14

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الفضائية، وذلك فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من الأحداث أبرزها رد فعل مايا -إلهام صفي الدين، على المواجهة الحادة وعقاب والدها مختار أبو المجد - خالد النبوي لها، ما جعلها تدخل فى نوبة بكاء حادة وتتصرف دون وعي بحلق شعرها على الزيرو ما أثار دهشة الجميع.

كما شهدت الحلقة ترك محمود - محمود حافظ للمنزل، خاصة بعدما قامت والدته ليلى عز العرب، بتوبيخ مديحة - نشوى مصطفى وطلبت منها الابتعاد تمام عن محمود والغاء فكرة الزواج منه نهائيا.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم، مساء اليوم الإثنين فى تمام الساعة 10:45 وذلك عبر قناة دي إم سي الفضائية، بالإضافة إلى عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعد إمبراطورية ميم من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا الموجودة فى موسم مسلسلات رمضان 2024، التى تعرض حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WACH IT الرقمية.



قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يضم 30 حلقة، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، والعمل مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.