الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الحلقة 14، يتصدر محور اهتمام الجماهير حاليا بسبب نجاحه، إضافة إلى أن الحلقة الرابعة عشر امتلأت بالأحداث المشوقة، جعلت الجمهور ويبحث بشكل مكثف عن موعد إعادة عرض الحلقة 14 خاصة بعد تطور الأحداث بشكل كبير، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.


مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 14

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الفضائية، وذلك فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | إلهام صفي الدين تحلق شعرها زيرو لهذا السبب (فيديو)

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | مواجهة حادة بين خالد النبوى وإلهام صفي الدين

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من الأحداث أبرزها رد فعل مايا -إلهام صفي الدين، على المواجهة الحادة وعقاب والدها مختار أبو المجد - خالد النبوي لها، ما جعلها تدخل فى نوبة بكاء حادة وتتصرف دون وعي بحلق شعرها على الزيرو ما أثار دهشة الجميع.

كما شهدت الحلقة ترك محمود - محمود حافظ للمنزل، خاصة بعدما قامت والدته ليلى عز العرب، بتوبيخ مديحة - نشوى مصطفى وطلبت منها الابتعاد تمام عن محمود والغاء فكرة الزواج منه نهائيا.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم، مساء اليوم الإثنين فى تمام الساعة 10:45 وذلك عبر  قناة دي إم سي الفضائية، بالإضافة إلى عرضها على منصة واتش ات الرقمية.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعد إمبراطورية ميم من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا الموجودة فى موسم مسلسلات رمضان 2024، التى تعرض حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WACH IT  الرقمية.   


قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يضم 30 حلقة، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، والعمل مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.

txt

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14.. محمود حافظ يتمرد على ليلى عز العرب

txt

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14 | محمد محمود عبدالعزيز يهدد حلا شيحة لهذا السبب

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر إمبراطورية ميم الحلقة 15 الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14 | محمد محمود عبدالعزيز يهدد حلا شيحة لهذا السبب

بعد حلق شعرها فى إمبراطورية ميم | إلهام شاهين تشيد بأداء إلهام صفى الدين: "تفوق بامتياز"

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | إلهام صفي الدين تحلق شعرها زيرو لهذا السبب (فيديو)

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | مواجهة حادة بين خالد النبوى وإلهام صفي الدين

رحيل الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض

ريمون توفيق لـ"الدستور": خالد النبوى بيشجعنى طول الوقت.. ونور بيجيب لنا حلويات فى اللوكيشن

متعة وإبهار .. مسلسلات "المتحدة" في النصف الثاني من رمضان

الحشاشين الحلقة 12| سوزان نجم الدين تعقد اتفاق مع سارة الشامي مقابل حياتها

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟