الأحد 24 مارس 2024
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فن

رحيل الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض

الفنان محمد قشطة
الفنان محمد قشطة

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير محمد قشطة، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وفاة الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض 

وعانى الفنان محمد قشطة، في الفترة الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، ونُقل إلى أحد المستشفيات الكبرى، من أجل الرعاية الصحية، إذ بدأ المرض معه بالتهاب رئوي حاد لم تتم السيطرة عليه، ومن قبلها كان قد تعرض الفنان محمد قشطة إلى جلطة فى المخ أثرت على صحته بشكل كبير، ثم دخل العناية المُركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

موعد ومكان جنازة الفنان محمد قشطة 

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء وسوف نوافيكم بالتفاصيل على موقع "الدستور".

مشوار الفنان محمد قشطة 

وكان بدأ الفنان محمد قشطة مشواره الفنى فى سن متقدمة من بداية الألفية الثانيه، وقدم أدوارا ثانوية عديدة فى أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون وكان دائما يفضل تقديم دور الأب أو التاجر أو الزبون ومن أفلامه "أيام السادات" عام 2001 و"أنا مش معاهم"
عام 2007 و"إحنا إتقابلنا قبل كده" الذي تم تقديمه عام 2008 و"الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.

ومن أعماله التليفزيونية مسلسل "إمام الدعاة" عام 2003 و"طياره ورق" 2008 و"مزاج الخير" للنجم مصطفى شعبان فى 2013.

وفاة الفنان محمد قشطة وفاة الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض مشوار الفنان محمد قشطة الفنان محمد قشطة محمد قشطة

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رحيل الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض

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