هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب منح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض فى الدوحة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مجلس الحرب منح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.

وسبق أن عُقدت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت لمدة أسبوع من 24 نوفمبر 2023 حتى الأول من ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.

من ناحية أخرى، نقلت واشنطن بوست عن مسئول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية تقيم حاليًا ما إذا كانت ضمانات إسرائيل بشأن استخدام أسلحة أمريكية بغزة ذات مصداقية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تعمل على إصدار تقييم بشأن ضمانات إسرائيل بحلول يوم الأحد.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن بلينكن لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ضمانات إسرائيل لاستخدام الأسلحة الأمريكية بغزة، معتبرًا الوضع الإنساني في غزة لا يطاق ووصمة على ضمير الإنسانية.