السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بعابدين

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حيث استدرجوا راغبي التوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بسرقة متعلقاتهم بمنطقة عابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بالقاهرة بلاغًا من عاطل، يفيد تضرره من عاطل؛ لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وعقب تقابلهما طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتصرفه فيه بالبيع لعميليه سيئي النية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة "لأحدهما معلومات جنائية".

وتم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وأرشدوا عن باقي المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة عابدين النصب علي المواطنين تشكيل عصابي مواقع التواصل الاجتماعي سرقة

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