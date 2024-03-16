السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائي في حريق مصنع أخشاب بـ15 مايو

حريق مصنع - ارشيفية
حريق مصنع - ارشيفية

تسلمت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة آثار حريق شب في مصنع أخشاب بمنطقة 15 مايو.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي امتد لمحتويات المصنع؛ بسبب وجود الخشب ومواد قابلة للاشتعال ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب ب 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

غرفة عمليات النجدة امن القاهرة مكان البلاغ الحماية المدنية السيطرة على الحريق

مواد متعلقة

حبس 3 متهمين بسرقة كابلات كهرباء في المعادي 4 أيام

"خرب بيتي بعد عشرة العمر".. المؤبد لمسنة قتلت زوجها في المطرية

"خناقة قديمة واتجددت".. القصة الكاملة لتمزيق جسد شاب في رمضان

تحليل مخدرات للمتهم بدهس شاب بسيارته في القاهرة

السجن 7 سنوات لمتهم بترويج "الاستروكس" في مصر القديمة

استمرار حبس المتهمين بغسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير المحررات الرسمية في أوسيم

للمصلحة العامة.. حيثيات رفض إلغاء قرار التحفظ على ممتلكات "الإخوان الإرهابية"

الأكثر قراءة

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

إجراء عاجل من الأجهزة المعنية بشأن حريق ستوديو الأهرام

مشهد تمثيلى يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث قبل حريق استديو الأهرام؟

استدعاء القائمين على "ستوديو الأهرام" وصناع مسلسل "المعلم" لسماع أقوالهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب في غزة: الاشتباك مع اللعبة الأميركية.. لا هدنة ولا قرار أممي.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة

اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة