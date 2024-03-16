النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائي في حريق مصنع أخشاب بـ15 مايو

تسلمت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة آثار حريق شب في مصنع أخشاب بمنطقة 15 مايو.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي امتد لمحتويات المصنع؛ بسبب وجود الخشب ومواد قابلة للاشتعال ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب ب 15 مايو.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.