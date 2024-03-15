الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الجارديان": فوز بوتين أصبح مؤكدا مع توجه الروس إلى صناديق الاقتراع

بوتين
بوتين

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، الضوء على الانتخابات الروسية الجارية،  لافتة الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أن فوزه أصبح مؤكدا مع توجه الروس إلى صناديق الاقتراع. 

وتوجه الناخبون في روسيا إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء المناطق الزمنية الـ11 في البلاد، اليوم الجمعة، في انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام ومن المؤكد أنها ستمدد حكم فلاديمير بوتين المستمر منذ 24 عاماً حتى عام 2030 على الأقل.

السباق الرئاسي الروسي 

 

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ووفقا لصحيفة الجارديان فقد لا يواجه الرئيس الروسي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة أي معارضة  بعد أن منعت السلطات الروسية مرشحين اثنين عبرا عن معارضتهما للحرب في أوكرانيا من الترشح، ولا يشكك ثلاثة سياسيين آخرين يتنافسون في الانتخابات بشكل مباشر في سلطة بوتين، وتهدف مشاركتهم إلى إضافة واجهة من الشرعية إلى السباق.

كما أن أول انتخابات رئاسية منذ العملية الروسية في اوكرانيا لم تكن خالية من الحوادث، حسبما افادت الصحيفة البريطانية. 

وأبلغت السلطات المحلية في خمس مناطق على الأقل، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، عن حالات قام فيها الناخبون بسكب صبغة مطهرة خضراء على صناديق الاقتراع وحوادث حريق متعمد في مراكز الاقتراع.

وذكرت اللجنة الانتخابية الروسية أنها واجهت أكثر من 10500 هجمة إلكترونية، وأن الموقع الإلكتروني الحكومي الرئيسي المستخدم للتصويت عبر الإنترنت لم يكن متاحاً في بعض المناطق الروسية طوال معظم اليوم.

وانتقد بوتين كييف بسبب الغارة المستمرة على طول الحدود الروسية، والتي وصفها بأنها محاولة "لتعطيل عملية التصويت و تخويف الناس في تلك المناطق المتاخمة لأوكرانيا على الأقل".

وجاء بدء التصويت بعد ساعات من واحدة من أعنف الضربات الجوية الروسية حتى الآن على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما أصاب صاروخان أطلقا من شبه جزيرة القرم منطقة سكنية.

وحقق بوتين الانتخابات السابقة بأغلبية ساحقة، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين يقولون إن الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق.

قبل هذه الانتخابات، توقعت وكالة فتسيوم لاستطلاعات الرأي المدعومة من الدولة أن يمنح الروس بوتين 82% من الأصوات، وهو أعلى عائد له على الإطلاق، مع نسبة إقبال بلغت 71%. وبحلول بعد ظهر الجمعة، قالت اللجنة الانتخابية الروسية إن نسبة المشاركة تجاوزت بالفعل 25%، بما في ذلك أكثر من 2.6 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها عبر الإنترنت. 

وقال الكرملين إن بوتين كان من بين الذين صوتوا عبر الإنترنت يوم الجمعة.

الرئيس الروسي بوتين الانتخابات الروسية روسيا أوكرانيا الفوز

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