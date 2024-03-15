العدل الدولية تعقد جلسات استماع الشهر المقبل لقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا

قالت محكمة العدل الدولية إنها ستعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا لتزويدها أسلحة لإسرائيل ووقف تمويل الأونروا، حسبما ذكرت رويترز.

ووفقا لنيكاراجوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقيات الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بقوانين الحرب في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 30 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية إصدار إجراءات طارئة تلزم ألمانيا بوقف تزويدها بالأسلحة لإسرائيل. كما تطلب من ألمانيا التراجع عن قرارها بوقف تمويل الأونروا، والذي كان له دور حاسم في تقديم المساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في غزة.

وقالت الأونروا إن بعض موظفيها المفرج عنهم في غزة من السجون الإسرائيلية أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية أجبرتهم على التصريح كذبًا بأن الأونروا لها صلات بحماس وشاركت في هجمات 7 أكتوبر التي أودت بحياة 1200 شخص.

وتفيد رويترز أن جلسات الاستماع الخاصة بإجراءات الطوارئ التي تعقدها محكمة العدل الدولية يمكن أن تؤدي إلى أوامر قضائية أولية لضمان عدم تفاقم النزاع عند التوصل إلى نتيجة نهائية، الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات.

المساعدات الغذائية إلى غزة

ووصلت الصور ومقاطع الفيديو عبر المطبخ المركزي العالمي وهو يقوم بتفريغ المساعدات الغذائية إلى غزة يوم الخميس كجزء من عملية سفينة القارب.

في منشور على موقع X قبل بضع دقائق، قال الشيف الإسباني الأمريكي الشهير خوسيه أندريس إنه تم تسليم صندوقين، ولا يزال هناك المزيد.

ومن المتوقع أن يقوم WCK بتوصيل 37 مليون وجبة إلى غزة، حيث تم تهجير حوالي 2 مليون فلسطيني قسرًا بسبب الهجمات الإسرائيلية عبر القطاع الضيق. ومنذ أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 30 ألف فلسطيني.