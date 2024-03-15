الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن: جهود مكثفة لسد الفجوة بين حماس وإسرائيل فى مناقشات الصفقة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك جهودًا مكثفة جارية لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس بعد أن قدمت حماس اقتراحًا مضادًا في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضاف: نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "لدينا محادثات تجري الآن، ونحن نتحدث هنا، وأنا مقتنع بأنها ستستمر في الأيام المقبلة". 

وأكد أن إسرائيل أعادت فريقا إلى الدوحة لمتابعة المفاوضات "تعكس الإحساس بإمكانية وإلحاح التوصل إلى اتفاق، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإعادة الرهائن للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية". "

وأضاف: "هذا شيء نحن ملتزمون به وسنعمل بكل ما في وسعنا لإنجازه".

قال مصدر دبلوماسي وفق شبكة سي ان ان الامريكية إن جهود الوساطة تتحرك في اتجاه إيجابي "لكنها لم تصل إلى هناك بعد".

الشروط الواردة لحماس لإقناع الإسرائيليين 

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إسرائيل تتعهد باستخدام الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولى

وقال دبلوماسي آخر مطلع على المناقشات لشبكة CNN إنه "لن يكون من السهل إقناع الإسرائيليين" بالموافقة على الشروط الواردة في رد حماس الأخير، مضيفًا أنه ينتظر الرد الإسرائيلي و"لم يحتفل بعد".

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (أونروا)، الجمعة، عن ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال قطاع غزة، حيث تضاعفت الأرقام خلال شهر واحد فقط.

ووفقاً للنتائج التي نشرها صندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال، فإن "واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يعاني اليوم من سوء التغذية الحاد في الشمال"، نقلاً عن المعلومات التي تم جمعها من فحوصات التغذية التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها.

وأضافت اليونيسيف أن 23 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة في الأسابيع الأخيرة.

 

حماس إسرائيل أنتوني بلينكن وزير الخارجية سد الفجوة

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