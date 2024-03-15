تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو رفض "هدنة حماس" وصادق على خطة اجتياح رفح

نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم، تقريرا عن اجتماع مجلس الوزراء الحربي اليوم في إسرائيل، حيث كشفت مزيد من التفاصيل عن اجتياح رفح بعدما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو رفض الاقتراح الأخير الذي تقدمت به حماس بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، قائلا إن مطالبها “لا تزال سخيفة” لكنه قال إنه سيرسل مندوبين إسرائيليين إلى قطر لمواصلة جهود التهدئة "بمجرد أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الموقف الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على “خطة عملية للجيش الإسرائيلي لدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وجاء في البيان: “الجيش الإسرائيلي مستعد للعملية ولإجلاء السكان المدنيين”.