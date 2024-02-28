بين ويلات الحرب وضعف الإمدادات.. طاقم مستشفي العودة لـ"الدستور": باقون ولن نستسلم

كشف أبطال مستشفي العودة في جباليا شمال قطاع غزة، من الكوادر الطبية كواليس المعاناة المستمرة منذ 140 يوما وحتي الآن، تحت حرب إبادة إسرائيلية شاملة على القطاع المحاصر.

مدير مستشفى العودة: نجري العمليات علي ضوء الهواتف

في البداية، قال الدكتور بكر أبو صفية، القائم بأعمال مدير مستشفي العودة في شمال غزة، نحن علي خط النار الأول بتل الزعتر في جباليا، مشيرا إلي أنه ما زال حتي الان موجود في مستشفي العودة في جباليا شمال قطاع غزة منذ بداية الحرب لم يغادر ولكن نزحت أسرته إلي جنوب رفح عقب تهديدات الاحتلال بضرورة إخلاء الشمال.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": طاقم المستشفي يضم 160 موظف ولدينا العديد من المرضي، وإصابات نتيجة العدوان الهمجي، ولدينا قسم النساء والتوليد الوحيد في شمال غزة يضم حالات عدة.

وأوضح “أبو صفية” أن الأوضاع داخل المستشفي حتي الان، وعدد الإصابات التي تصل إلي المستشفي مؤخرا أصبحت أقل من السابق، لأن الحرب في البداية كانت حرب تدميرية هدفها القضاء علي معظم الناس من خلال قصف مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، وحاليا الإصابات التي تصل إصابات خفيفة، مؤكدا أنه علي الرغم من ذلك الا أن المعاناة مستمرة بسبب الإصابات الكبيرة القديمة وخاصة في قسم العظام التي ما زالت تحتاج إلي رعاية وعمليات.

وأشار مدير المستشفى، إلي أن الاحتلال يواصل استهداف التجمعات الشبابية، أو ما تبقي من السيارات المارة، موضحا أن أوضاع الشوارع والمدينة في جباليا وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا، شبه مغلقة بالكاد السيارات تمر بها بصعوبة، موضحا أن سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفي ضربت والسيارات الأخري التابعة بالمستشفي استهدفها الاحتلال أيضا، بجانب استهداف أجزاء من المستشفي، لافتا إلي أن النوافذ في المستشفي مغلقة الان بالنايلون بسبب الدمار الذى خلفه الاحتلال والقصف.

وحول الأوضاع الداخلية وتواجد النازحين داخل المستشفي، قال: "منذ بداية الحرب لم نقبل نازحين مثل المستشفيات الحكومية، لان النازحين ببداية الحرب لجأوا إلي المستشفيات الحكومية وأعدادهم كانت كبيرة جدا ملأت الاسرة والغرف وحتي غرف العمليات والعناية المركزة، ولم تعد تلك المستشفيات قادرة علي القيام بدورها، متابعا" لذلك نحن منذ البداية كنا صارمين بهذا الأمر مع النازحين، وطلبنا منهم اللجوء إلي المدارس ومراكز الإيواء القريبة من المستشفي.

وتابع: "عندما تم حصار مستشفي العودة لمدة 18 يوما كان هناك 4 منازل بجوار المستشفي، بليلة الحصار أهالي البيوت ما يقارب الـ70 شخص، جاءوا إلي المستشفي وبالفعل تم استضافتهم خلال فترة الحصار كاملة، وتقاسمنا معهم الأكل والشرب علي الرغم من قلته وعدم توافره وكان قليل جدا وشحيح جدا".

وأوضح أن الفترة الحالية، قسم الجراحة بالمستشفي به 17 سرير بها 15 مريض، منهم 12 مريض جراحات عظام منهم من بترت ساقه ويده ومنهم من تم عمل تثبيت خارجي للكسور، لأن أغلب الكسور مفتوحة ولا يمكن عمل تثبيت داخلي خوفا من التهابات العظام وعند امتثال الشفاء لتلك الحالات يمكن عمل تثبيت داخلي، هناك أيضا مريضين تم إجراء عمليات جراحية لهم، كانوا مصابين بنزيف داخلي نتيجة شظايا داخل البطن، مضيفا أن قسم النساء والتوليد أيضا يضم 17 سرير، به 14 حالة، 4 منهن أجروا عمليات ولادة قيصرية والباقي ولادة طبيعية".

وحول توافر السلع أو المستلزمات المعيشية البسيطة، قال “أبو صفية” إن الأوضاع المعيشية في غاية الصعوبة، موضحا أنه منذ بداية الحرب قاموا بتخزين بعض المؤن والمواد الغذائية وطوال فترة الحرب حتي أول 10 أيام من الحصار، كان الغذاء الخاص بهم طبق أرز طبق فاصوليا اليوم الثاني طبق ارز وطبق عدس، ولكن خلال 8 أيام من الحصار لم يتبق شئ من المخزون، وأصبح الأكل في الغداء طبق ارز، في العشاء نصف رغيف فقط للكوادر الطبية وللأسر من جيران المستشفي.

وأكد “أبو صفية” أن الأوضاع الآن أسوأ من فترة الحصار، لأنه لا يوجد أسواق أو شئ يباع، ولا معلبات ولا طحين، مشيرا إلي أن سعر كيس الدقيق وصل إلي 2000 شيكل، متابعا "تجاوزنا تلك القضية الان، وأصبحا نطحن قمح الحيوانات ونخبزه ونأكله".

وأوضح “أبو صفية” أن شمال غزة حتي الآن، محاصر تماما بنسبة 100 %، ولم يصل أي مساعدات طبية أو أدوات طبية، مشيرا إلي أن العلاقات مع وزارة الصحة ومستشفي كمال عدوان القريبة منهم علاقات طيبة، ومخازن الصحة مفتوحة لهم لأخذ ما يحتاجون إليه إن وجد.

وأكد أن هناك مشكلتين رئيسيتين الان وتشكلان معضلة كبيرة أمامهم، الأزمة الأولي السولار أو الوقود والمحروقات، حاليا العمل داخل مستشفي العودة يعتمد علي المواتير، موضحا أن لديهم 3 مواتير 2 منهم كبار يحتاجوا ألف لتر سولار لليوم الواحد، واخر صغير يستخدم في الساعة حوالي 10 لتر سولار يتم تشغيله 5 ساعات فقط، موضحا أن ما تبقي داخل المستشفي 800 لتر سولار تكفيهم لمدة أسبوعين، ولهذا أخذنا قرار تشغيل الموتور 3 ساعات فقط، وطلب من الجراحين إجراء عملية واحدة باليوم، وأيضا الخبز علي الموتور، ولذلك طلبت من العاملات عجن نص الكمية، أي أن حصة كل فرد هو نص رغيف فقط باليوم، وتشغيل الموتور 3 ساعات اخرين لتعبئة خزانات المياه، متابعا "سنتحمل وما أمامنا غير التحمل".

وأشار مدير العودة إلي أن الأزمة الثانية هي الأزمة الغذائية لا يوجد غاز أو وقود أو مواد غذائية، متابعا "وصلتنا بعض الطرود الغذائية للكوادر الطبية من بعض الجمعيات ولكنها فقيرة للمواد الأساسية".

وحول تواجد قوات الاحتلال بمحيط المستشفي، قال “أبو صفية” إن قوات الاحتلال انسحبت من الشمال ومن محيط المستشفي، ولكن يعوض ذلك من خلال القصف بالطيران والمسيرات والصواريخ "أثناء إجراء الحوار في هذا الشأن سقط صاروخين بالقرب من المستشفي استطاع محرر الدستور أن يسمعه بجانب الطائرات الزنانة".

وأكد “أبو صفية” أن هناك أهالي موجودين حتي الان بالشمال بأعداد كبيرة، ويستطيعوا الوصول إلي المستشفي من خلال السيارات التي تجرها الحيوانات، أو من خلال بعض السيارات القديمة أو المتهالكة جراء القصف.

وأوضح أن هناك سيارتين تابعتين للهلال الأحمر الفلسطيني، سمح لها بالتنقل في الشمال ولكنها في حالة سيئة نتيجة استهداف الاحتلال لهما، متابعا: " نحن نحاول الحفاظ علي الأجهزة، وتعودنا علي التقنين والإبداع في إيجاد أساليب المحافظة واستخدام البدائل نحن مصرين علي البقاء وأن لا يقف العمل مهما كانت الظروف مصرين علي خدمة أبناء شعبنا".

وأضاف أبو صفية أنه كان لديهم مخزن ومستودع أدوية تابع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في تل الزعتر، وكان هناك كميات كبيرة من المستلزمات والأدوية، متابعا "ولكن أنهكنا في هذه الحرب أغلب الاصابات كانت بالأطراف كانت تحتاج إلي جبس بصورة كبيرة ولذلك تبقي عدد شحيح من لفات الجبس وتم الاستعانة بالوزارة واخذنا كل ما لديها وتقاسمنا مع وزارة الصحة ومستشفي كمال عدوان، مؤكدا "نحاول نكون متكاملين كمؤسسات صحية حتي نصمد فى وجه تلك الظروف ونثبت الناس في الشمال".

وأشار أبو صفية إلي أنه في الليل لا يوجد كهرباء، فقط ضوء الهاتف، متابعا " أجرينا عمليات جراحية علي كشافات الهاتف قائلا " هناك مثل فلسطيني يقول الغزالة الشاطرة تغزل برجل دابة"، نحن لا نغلب طالما لدينا هدف إنساني ووطني، وعلي سبيل المثال دخلت جراحة لحالة مصابة من الساعة 10 إلي الواحدة ليلا لشاب أصيب بطلق ناري، وأجرينا العملية علي كشافات الجوال والكشاف الخاص بطبيب الأنف والأذن، وتم استئصال الكلية الشمال والطحال، ولكن المريض أصيب بشلل نصفي لأن هناك شظايا أصابت النخاع الشوكي، مؤكدا أنه سيتم عمل أشعة له وعرضه علي أطباء متخصصين".

وأكد أن الشعب الفلسطيني ما بيغلب، قائلا "غزة اليوم محور الكون كله"، وما حدث في تاريخ البشرية حرب كونية من أعتي دول العالم علي مدينة وليس دول أخري، لذلك أقول غزة أصبحت محور الكون والشعب الفلسطيني محور الكون الان".

وشدد أبو صفية علي أن المشاهد الصعبة كثيرة جدا منذ بداية الحرب، منها أطفال رضع فقدوا كل ذويهم ولم يتبقي لهم أحد، شاب أجري عملية وتماثل الشفاء ولكنه ما بقي مكان ليذهب إليه يطلب البقاء ونحن لا نستطيع استقباله لأن هناك حالات أخري حرجة تحتاج لمكانه، بقسم الجراحة وصل طفل وطفله صغار استشهد والدهم وكان فني أشعه، وأخذتهم إدارة المستشفي لمدة شهرين ونصف حتي ظهر أحد أقاربهم وأخذوهم، مع كل حالة في قصة ومشهد، ولكن المشهد الأصعب عندما تم قصف الطوابق العليا للمستشفي واستشهد 3 أطباء.

وأكد مدير مستشفي العودة أن تلك الحرب كان هدفها التهجير كما حدث في النكبة عام 1948، تهجير أهالي غزة إلي سيناء وأهالي الضفة إلي الأردن تحت مسمي حرب الاستقلال الثانية، مشددا علي ان هناك 3 مواقف أفشلت مخطط الاحتلال، الموقف الأول للرئيس عبالفتاح السيسي منذ أول يوم للحرب ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضيهم، القرار الثاني اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم وأهالي غزة الذين رفضوا وقوع نكبة جديدة، القرار الثالث وجود جهاز صحي متماسك في المستشفيات، ولذلك نتنياهو منذ أول يوم للحرب حاول ضرب البنية التحتية حاول يهدد المستشفيات، وصمودنا دفعنا ثمنه من اعتقال وإهانة وضرب.

وتابع: "كل ما نتمناه أن الأمة العربية تصحي لأن وجود دولة الكيان الصهيوني في وسط الوطن العربي في فلسطين، ليس هدفها المقدسات فقط أو فلسطين، ولكن هدفها منع الوطن العربي من التوحد، أتمني أن يصحو العرب لأنه إذا لم تنتصر غزة فالدور عليهم جميعا.

واختتم: "مصر قلب الأمة العربية وإن هزت مصر يهز العالم العربي أجمع، ولن يستطيع العربي أن يقول أنه عربي".

اسيا الحسنات: بقيت داخل العودة وأطفالي نزحوا للجنوب وزوجي اعتقله جيش الاحتلال خلال النزوح

البطل الثاني لقصتنا من شمال غزة، هي الممرضة اسيا الحسنات بقسم النساء والتوليد بمستشفي العودة، سيدة فلسطينية نزحت أسرتها وطفلتيها إلي الجنوب بعد تهديدات الاحتلال بالإخلاء، تخلل الخوف لقلبها علي بناتها الصغار ولذلك قررت أن ينزحوا لمكان زعم الاحتلال أنه امن، وخلال النزوح اعتقل زوجها وتعرض لكافة أشكال التعذيب وأفرج عنه قبل أيام ليلحق بأطفاله في الجنوب.

وقالت الحسنات في تصريحات لـ"الدستور"، أيام صعبة نعيشها منذ بداية الحرب المستمرة حتي اللحظة جثث وأشلاء وجرحي ومصابين بكل مكان، تحول قسم التوليد إلي جراحة نظرا لكثافة أعداد الجرحي والحالات الصعبة التي كانت تصل إلي المستشفي، نعمل بأقل الإمكانيات والأدوات.

وأضافت أنه وصلت إلي المستشفي قبل يومين، حالة معها 3 أطفال وكان موعد ولادتها وتفاجئت وقت الولادة أن جنينها متوفي جراء استنشاقها الغازات السامة الناتجة من القصف والفسفور الأبيض، وتم ولادة الطفل متوفي.

وأكدت أن أصعب ما مر عليها خلال فترة الحرب، هو قصف المبني وتواجدها في مكان استشهاد الأطباء 3 أطباء جراء القصف، وجاء الزملاء وأخرجوها من تحت الأنقاض.

وتابعت الحسنات "لم تري أطفالي منذ 4 أشهر، ولم أكن أعرف مكان زوجي ولا أعرف أين بناتي، ولكن بعد 25 يوما اطمأننت عليهم بعد خروجه من المعتقل، نحن نمر في هذه الحرب بأوقات صعبة، لا يوجد أحد لم يخشي أو يخاف القصف، وخاصة أن القصف كان بشكل جنوني استهداف كامل لمربعات سكنية كبيرة، إبادة جماعية، ضميري ما سمح أن أخرج من المستشفي في ظل تواجد هذا الكم من الجرخي والإصابات، وخاصة أن عدد الطواقم كان قليل في المستشفيات، يعني إذا روحنا مين بده يضل موجود في المكان، الحمد للهالواحد امن على أطفاله وامن على أهله علي الرغم أن الوضع الحالي لم يعد به امان مع قصف مدن الجنوب أيضا.

سحر محمد: حالات البتر كانت كثيرة جدا بشكل غير طبيعي ونتعامل معهم دون تخدير

فيما قالت سحر محمد ممرضة بمجمع الشفاء الطبي من غزة النصر، والآن نازحة في دير البلح وتذهب للحالات والجرحي بمكان تواجدهم وخاصة الحالات التي لم تعد تسطيع الوصول إلي المستشفيات، الوضع صعب جدا في قطاع غزة ونخدم الناس ونؤدي واجبنا رغم الصعوبات التي تواجهنا في كل شئ.

وأضافت محمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك شح وقلة في الإمكانيات والمستلزمات الطبية من غيارات وحقن أصبح كل شئ الان غير متوفر، قائلة الكلام قليل في ما وصف ما يحدث في غزة الان".

وأكدت أن حالات البتر في الأقدام كانت كثيرة جدا بشكل غير طبيعي، موضحا أن هناك عمليات تمت بدون تخدير أو بنج وكان التعامل صعب للغاية بجانب المشاهد وقت العمليات وأثناء البتر لم يعد أحد يتحملها.

وأشارت محمد إلي أنه في بداية أيام الحرب كان هناك استخدام قليل لمواد التخدير والبنج، ولكن مع استمرار الحرب ونفاذ المستلزمات وعدم وصول الإمدادات والمواد الإغاثية والطبية، أصبحت العمليات تجري بدون مواد تخدير.

واختتمت محمد تصريحاتها قائلة "الحمد لله لنا الأجر والثواب، ولكن الخوف موجود، ولكن نحن نتعامل كأهل غزة جميعا أننا مشروع شهادة".