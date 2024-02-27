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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشفى العودة بغزة: المستشفى مهدد بالتوقف التام والخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

مستشفى العودة شمال
مستشفى العودة شمال غزة

أعلن مستشفى العودة شمال غزة، أن المستشفى مهدد بالتوقف التام والخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الأخبارية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، كما تستهدف زوارق الاحتلال المناطق الساحلية جنوبي القطاع.

ودخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ144، مخلفًا آلاف الضحايا والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29782 شهيدًا و70043 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

نفاذ الوقود المستشفى غزة ستشفي العودة شمال غزة

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