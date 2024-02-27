التنمية المحلية: مبادرة "أيادى مصر" تهدف للتشجيع نحو فكرة ريادة الأعمال

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل تنظيم معارض "أيادي مصر" للحرف التراثية واليدوية في 9 مناطق سياحية، موضحًا أن هذه المنصة تم تدشينها في مارس 2021 بشراكة استراتيجية مع صندوق الأغذية العالمي وe-finance، وإحدى الشركات بالأسواق المصرية.

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إن هذه المنصة أطلقت بهدف تيسير عمليات البيع والشراء، وتحويل الأموال لأصحاب المشروعات الحرفية، وتشمل 7 محافظات مصرية، وتنتشر في 9 أماكن تراثية مختلفة بالمحافظات، مثل جامع السلطان حسن، والمتحف الكبير، وقلعة قايتباي، وبالأقصر، وأسوان، وغيرها من المناطق الهامة، ويتم ذلك بالشراكة مع وزارة السياحة.

وتابع: إن المنصة تضم حوالي 2000 حرفي وعارض، ويجرى التسويق لـ8000 منتج، ويتم العمل على زيادة هذه الأرقام، مشيرا إلى أنه جرى تدريب أصحاب الحرف التراثية المختلفة، فضلا عن تعليمهم كيفية تصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة الإلكترونية من خلال ورش العمل ووحدات "أيادي مصر" الموجودة في المحافظات، والتي يرأسها المحافظون، بالإضافة إلى اشتراكهم في المعارض المختلفة عن طريق وزارة التنمية المحلية، مثل معارض "تراثنا"، والمعارض الإفريقية مثل المنتدى العالمي، وcop 27، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هذه المعارض تهدف إلى التشجيع نحو فكرة ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل أكبر، وإنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر يمكنها عرض منتجات أكثر تهم كل الأسر.