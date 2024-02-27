"التنمية المحلية": زيادة عدد الحرفيين العارضين على منصة "أيادي مصر"

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، السعي حاليا لزيادة عدد الحرفيين العارضين على منصة "أيادي مصر"، والعمل على تدريبهم وتأهيل أصحاب الحرف اليدوية، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى إتاحة الفرص للحرفيين في المحافظات لعرض منتجاتهم اليدوية بهدف إبراز المزايا التنافسية للمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وقال قاسم - في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم /الثلاثاء/- إن الدورات التدريبية تشمل تعليم الحرفيين طرق تصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة، وتأهيلهم لرفع جودة منتجاتهم وتدريبهم على التعبئة والتغليف لمنتجاتهم، مؤكدا أن الوزارة توفر للعارضين اشتراكهم في المعارض الحرفية المختلفة داخل مصر وخارجها، وذلك بعرض منتجاتهم على أسواق وثقافات مختلفة.

وأضاف أن الاهتمام بأصحاب الحرف اليدوية يساعد على إتاحة مشروعات أكثر، وخلق فرص عمل، وتشجيع فكرة ريادة الأعمال، وإنشاء شركة صغيرة ومتناهية الصغر قادرة على عرض منتجات تهم كل الأسر المصرية والأجنبية، مؤكدا أن المنصة تضم العديد من المنتجات المصرية المتميزة التي تعبر عن الهوية المصرية.

يذكر أن منصة "أيادي مصر" تم تدشينها، 16 مارس 2021، بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق التغذية العالمي، وهي منصة إلكترونية لعرض المنتجات المصرية من الحرف اليدوية بواقع ألفي حرفي ومنتج و8 آلاف منتج.