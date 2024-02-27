الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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" الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها

الطقس
الطقس

كشفت  منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه  ابتداءًا من غد، ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى، وتصل ذروة الارتفاع يومي الخميس والجمعة، وتسجل العظمى في يوم الجمعة 28 درجة مئوية.

وأوضحت “غان” خلال مداخلة هاتفية للقناة الاولى، أنه من بعد هذ الارتفاع، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من الأسبوع المقبل، مؤكدة ان اليوم يشهد انخفاضا نسبيا في قيم درجات الحرارة، بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا تستمر لمدة 24 ساعة فقط.

وأضافت، أن اليوم سيكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة على المناطق الشمالية والمطلة على البحر المتوسط، وبالتالي سكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم في المناطق الشمالية، لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، فضلًا عن أن هناك نشاط نسبي في سرعات الرياح في محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور.

جنوب الصعيد الحرارة درجات الحرار

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