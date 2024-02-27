"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا نشهد اليوم انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بنحو 4 درجات ولمدة يوم واحد فقط.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن طقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية مائل للدف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، باردة في أول الليل، شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من الغد تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى، تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ28 درجة، ثم تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشهد اليوم فرصا لتساقط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة، مع وجود نشاط للرياح على بعض المحافظات مثل شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة أكثر.

وشددت على ضرورة عدم تخفيف الملابس حال ارتفاع درجات الحرارة؛ لعدم الإصابة بنزلات البرد، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.