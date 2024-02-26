انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تعلن طقس غدٍ الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 27 فبراير، على كل أنحاء الجمهورية، مؤكدةً انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وحذرت الهيئة من رياح جنوبية غربية تنشط على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى يصاحبها إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى أجواء مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء 27 فبراير 2024 طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا في أول الليل شديد البرودة ليلًا شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت على وجود أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس والتغيرات الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء على مختلف المحافظات: