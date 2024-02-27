وسائل إعلام لبنانية: غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصورى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بوجود غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوبي لبنان، منذ قليل.

وكانت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه قاعدة "ميرون" خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن إطلاق دفعة من الصواريخ؛ ردًا على غارتين، شنتهما إسرائيل أمس الإثنين، استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تُعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان، وقتلت عنصرين على الأقل من عناصره، حسب "رويترز".