الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام لبنانية: غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصورى

غارات إسرائيليلة
غارات إسرائيليلة تستهدف بلدة المنصوري

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بوجود غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوبي لبنان، منذ قليل.

وكانت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه قاعدة "ميرون" خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن إطلاق دفعة من الصواريخ؛ ردًا على غارتين، شنتهما إسرائيل أمس الإثنين، استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تُعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان، وقتلت عنصرين على الأقل من عناصره، حسب "رويترز".

غارات إسرائيليلة بلدة المنصور لبنان جنوبي لبنان

مواد متعلقة

شعث: لبنان يواجه انهيارًا اقتصاديًا.. وحزب الله يتصدى لإسرائيل بقوة ردع كبيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأميركية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة