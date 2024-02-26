الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعث: لبنان يواجه انهيارًا اقتصاديًا.. وحزب الله يتصدى لإسرائيل بقوة ردع كبيرة

حزب الله
حزب الله

تحدث الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، عن الوضع الراهن في لبنان والتهديدات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وقال شعث، في حوار هاتفي مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وأن البنية التحتية في البلاد تشهد تدهورًا كبيرًا، مما يؤثر على حياة المواطنين والمؤسسات.

وأشار شعث إلى أن إسرائيل تستغل هذه الأوضاع لمحاولة ضرب لبنان وسوريا بغارات جوية، واستهداف شخصيات لبنانية بارزة، في محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد شعث أن حزب الله يمتلك قوة ردع كبيرة، وأنه لن يسمح بأي تصعيد من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، مضيفًا أن إسرائيل ليست مستعدة للحرب، وأنها فشلت في هزيمة حماس في غزة، وأنها لا تقدر على اختراق الدفاعات اللبنانية.

وذكر شعث أن مصر لعبت دورًا هامًا في التوسط بين حماس وإسرائيل لتهدئة الأوضاع في لبنان، وأنها تسعى لحل الأزمة اللبنانية بالحوار والتفاوض، موضحًا أن إسرائيل تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، وأن أكثر من 200 ألف مستوطن هربوا من شمال غزة إلى تل أبيب بعد الصراع مع حماس، وأن حزب الله سيستجيب بقوة لأي هجوم إسرائيلي على لبنان.

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