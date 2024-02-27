الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: تفاؤل بايدن بشأن التوصل إلى هدنة فى غزة لا أساس له

بايدن
بايدن

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسئولين، أكدوا أن تفاؤل الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل إلي هدنة في قطاع غزة لا أساس له.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، كما تستهدف زوارق الاحتلال المناطق الساحلية جنوبي القطاع.

ودخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ144، مخلفًا آلاف الضحايا والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29782 شهيدًا و70043 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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