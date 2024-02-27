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الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي للأطفال بمخيم مواصي خان يونس (فيديو)

مخيم مواصي خان يونس
مخيم مواصي خان يونس

قدم الهلال الأحمر المصري، خدمات الدعم النفسي للأطفال في مخيم مواصي بخان يونس بقطاع غزة، ضمن الجهود المصرية إلى تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وسلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على جهود الهلال الأحمر المصري في المخيم، حيث وجهت إحدى السيدات الشكر إلى الشعب المصري على الدعم الذي يقدمه لأهالي القطاع، وتنوعت مجالات الدعم النفسي المقدمة للتخفيف عن الأطفال.

وقال مراسل القناة، إن الهلال الأحمر المصري، يحاول مساعدة الأطفال بغزة وتقديم الدعم النفسي لهم لتجاوز الآثار النفسية للحرب، حيث أقامت مصر مخيما ثانيا للنازحين بمنطقة مواصي بخان يونس يضم 400 خيمة تسع 4 آلاف شخص، فضلا عن انه مزود بكافة الخدمات اللوجيستية كالكهرباء ودورات المياه وغيرها من الخدمات المعيشية التي يحتاجها أهالي القطاع.

كما وجه أهالي القطاع المقيمين بالمخيم الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي ومصر على دعمهم المستمر وجهودهم في التخفيف عن أهالي قطاع غزة.

الهلال الأحمر 

وكان الهلال الأحمر المصري قد لعب دورًا كبيرًا في تقديم الدعم لقطاع غزة والفلسطينيين في السنوات العشر الماضية لاسيما في أعوام 2006، و2007، و2008 حيث أنشأ مع بدء الحصار بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء والجمعيات الأهلية والمانحين بالمحافظات أماكن مؤقتة مزودة باحتياجات المعيشة الأساسية للعالقين الفلسطينيين على المعبر، ومع الاعتداء على غزة في 2008 قام الهلال الأحمر المصري بنقل المساعدات والمعونات الإنسانية إلى القطاع.

وقام الهلال الأحمر المصري، إذ أنشأ شبكة تعاون مع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية بالإقليم والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية لتنسيق الجهود وتعزيز المساهمات الإنسانية لأهالي القطاع.

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