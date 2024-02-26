الإثنين 26 فبراير 2024
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لجنة الاستثمار: مشاركة الحكومة بالحوار الوطني يجعل التوصيات قابلة للتنفيذ الفوري

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الاقتصادي تنطلق هذا الأسبوع بحضور حكومي رفيع مستوى، مؤكدًا أن هذه المشاركة يجعل التوصيات قابلة للتنفيذ الفوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية وجهت بأن تكون الجلسات مكثفة ومتخصصة، والحلول قابلة للتنفيذ الفوري، مُتوقعًاأن تُنفذ مخرجات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في مدة تتراوح ما بين يوم إلى شهر كحد أقصى؛ لضبط الأسواق وأسعار السلع والمنتجات.

وتابع: «المرحلة الأولى من الحوار اعتمدت بصورة أكبر على الجزء التشريعي، وتعديل اللوائح والقوانين وقرارات تنفيذية كثيرة»، متوقعًا أن تكون أغلب القرارات في المرحلة الثانية سريعة التنفيذ؛ للتغلب على موجة الغلاء في الأسعار وضبط سعر الدولار.

وذكر أن «مخرجات المرحلة الأولى كان لها أثر كبير على ضبط عملية البيروقراطية، وتسهيل إنشاء الشركات، وأتاحت حوافز استثمارية كبيرة».

وتطرق في حديثه إلى نجاح تلك المخرجات في إتمام الصفقة التاريخية الكبيرة لمشروع «رأس الحكمة» وأثرها المباشر في السيطرة على الدولار، قائلًا إن أسعار المنتجات الغذائية انخفضت بمعدل يتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وتنطلق جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، اليوم الاثنين، استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

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