الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مستشفى العودة: الاحتلال الإسرائيلى يحاصرنا منذ 18 يومًا وقتل أفراد طاقمنا

مستشفى العودة
مستشفى العودة

قال الدكتور بكر أبوصفية، القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى لمدة 18 يوما وقتل عددا من أفراد طاقمه.

وأكد القائم بأعمال مدير المستشفى أن العدوان الإسرائيلي على المستشفى سيفاقم الأزمة الصحية بالقطاع.

وشدد أبو صفية على أن أقسام وخدمات بالمستشفى مهددة بالتوقف التام والخروج عن الخدمة.

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استشهاد 5424 طالبًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

مجلس الأمن يناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي فى قطاع غزة اليوم

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أزمة انعدام الأمن الغذائي في  قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، حسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية، فإن فرقه أبلغت أن المواطنين يعانون من مستويات غير مسبوقة من اليأس، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، إن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وإن الظروف في غزة تشبه المجاعة.

وأوضحت الفاو أن جميع مواطني غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة ينتمون إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، التي تتراوح ما بين حالة الطوارئ والأزمة إلى الكارثة، وهي أوضاع لم تشهدها "الفاو" من قبل في أي بلد في أنحاء العالم، وما يثير القلق أن المزيد من الناس في غزة ينتقلون إلى مرحلة المجاعة، وما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.

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مجلس الأمن يناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة اليوم

مستشفى العودة غزة الإحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى الأزمة الصحية بكر أبو صفية

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