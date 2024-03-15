أوتشا: لا يوجد بديل عن إيصال المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر

قالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال يتحمل “مسئولية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها، بشكل آمن ومنتظم وبالحجم المطلوب”.

وحذر أوتشا من أنه "لا يوجد بديل لتوصيل المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رصد أول سفينة مساعدات تستخدم الممر البحري الإنساني الجديد قبالة سواحل غزة اليوم بعد مغادرتها ميناء لارنكا بقبرص يوم الثلاثاء.

جلب المساعدات إلى غزة عن طريق البحر



وقالت وكالات الإغاثة مرارا وتكرارا إن جلب المساعدات إلى غزة عن طريق البحر ومن خلال الإنزال الجوي لن يكون كافيا للتعويض عن الصعوبات في الحصول على الإمدادات عن طريق البر.

وقالت سيجريد كاج، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه في حين أن عمليات الإنزال الجوي تمثل "رمزًا لدعم المدنيين في غزة" وكانت "شهادة على إنسانيتنا المشتركة"، إلا أنها كانت "قطرة في محيط".

وقالت: “إنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية”.

وفي معرض حديثه عن تنويع طرق إمداد المساعدات، بعد خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، قال كاج للصحفيين إن الأرض تظل "الحل الأمثل".

وقالت: "إنه أسهل، وأسرع، وأرخص- خاصة إذا كنا نعلم أننا بحاجة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن- وبالطبع، تحدثت عن أهمية فتح معابر إضافية".

وعلى الرغم من أن كاج أثنت على الحكومة القبرصية لما أسمته "بصيرتها وتخطيطها الشامل" بشأن الممر البحري إلى غزة، إلا أنها أشارت أيضًا إلى أن توصيل المساعدات عن طريق الجو والبحر لا يمكن أن يعوض النقص في طرق إمداد المساعدات على غزة.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية إن قاربها، في مهمة مشتركة مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأمريكية غير الحكومية، "أصبح بالفعل قبالة سواحل غزة، بعد 72 ساعة من الإبحار من لارنكا، قبرص".

وأضاف: نحن أول سفينة تفتح هذا الممر البحري الإنساني الذي سيسمح بدخول المواد الغذائية للتخفيف من الوضع الصعب الذي يعاني منه ملايين الأشخاص في القطاع، وعلى متن السفينة 200 طن من الدقيق والأرز والعدس والحمص والتونة وغيرها من الأطعمة الأساسية التي ستصبح مليون وجبة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على X، شكرت Open Arms الشيف ومطبخ World Central Kitchen خوسيه أندريس وفريقه، قبل أن يوقع بعبارة "كل حياة مهمة".