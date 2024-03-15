الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

دبلوماسيون لـ"سى إن إن": إقناع إسرائيل بشروط حماس ليس سهلًا

نتنياهو
نتنياهو

سلط تقرير لشبكة “سي إن إن” الامريكية، الضوء على مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اجتياح رفح اليوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستراجع الرد الأخير من حماس في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ومن المرجح أن يسافر وفد إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

وقال دبلوماسي مطلع على المناقشات إنه "لن يكون من السهل إقناع الإسرائيليين" بالموافقة على شروط حماس في الاقتراح الأخير، بينما قال مصدر دبلوماسي آخر، إن جهود الوساطة تتحرك في اتجاه إيجابي.

وتجمع أقارب الرهائن احتجاجا خارج المقر العسكري الإسرائيلي يوم الجمعة، ودعوا الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "اتخاذ قرار من شأنه إنقاذ أحبائنا".

المساعدات مصادقة اجتياح رفح إسرائيل

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