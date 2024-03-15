القيادة المركزية الأمريكية تسقط المساعدات الحادية عشرة على غزة

قامت القيادة المركزية الأمريكية بإسقاط المساعدات الحادية عشرة على غزة، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان يوم الجمعة: قامت طائرات C-17 وC-130 بإسقاط أكثر من 35,700 وجبة أمريكية جاهزة للأكل و31,800 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في حاجة ماسة إليها، ما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

ونفذت لقيادة المركزية الأمريكية عملية الإنزال الجوي الحادي عشر للمساعدات الإنسانية في غزة

أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية الإسقاط الجوي الحادي عشر للمساعدات الإنسانية في شمال غزة، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.

بايدن: شومر ألقى خطابا جيدا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابًا جيدًا” يوم الخميس عندما دعا شومر إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن للصحفيين: "لقد ألقى خطابا جيدا"، مضيفا "لقد أعرب عن مخاوف جدية، لم يشاركه فيها فحسب، بل شارك فيها العديد من الأمريكيين".

وأضاف أنه تم إخطار موظفيه بالخطاب مسبقًا من قبل شومر، وفقًا لتقارير رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ في رفح.

وقال بلينكن، الذي جاءت تصريحاته بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط غزو رفح، للصحفيين إن الولايات المتحدة لم تر مثل هذه الخطط بعد.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها من جهد لتنفيذ خطة معبر رفح.

كما ان هناك أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح الجنوبية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 30 ألف فلسطيني في أنحاء القطاع خلال الأشهر الخمسة الماضية.