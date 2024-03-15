الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: قوات الاحتلال منعت دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس

جيش الاحتلال في القدس
جيش الاحتلال في القدس

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول بعض الفلسطينيين المسافرين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتوجه الآلاف إلى حاجز قلنديا، وهو أكبر معبر بين القدس ورام الله. 

ورغم القيود المشددة، تمكن حوالي 40 ألف مصلٍ من الصلاة في المسجد الأقصى، حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي.

لا يوجد بديل عن إيصال المساعدات على نطاق واسع 

 

txt

وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال ارتكب 5 مجازر في غزة خلال 48 ساعة

 

وتقول وكالة الأمم المتحدة الإنسانية: "لا يوجد بديل عن إيصال المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر".

وقالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسئولية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها، بشكل آمن ومنتظم وبالحجم المطلوب.

وحذر أوتشا من أنه "لا يوجد بديل لتوصيل المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رصد أول سفينة مساعدات تستخدم الممر البحري الإنساني الجديد قبالة سواحل غزة اليوم بعد مغادرتها ميناء لارنكا بقبرص يوم الثلاثاء.

وقالت وكالات الإغاثة مرارًا وتكرارًا إن جلب المساعدات إلى غزة عن طريق البحر ومن خلال الإنزال الجوي لن يكون كافيًا للتعويض عن الصعوبات في الحصول على الإمدادات عن طريق البر.

وقالت سيجريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه في حين أن عمليات الإنزال الجوي تمثل "رمزًا لدعم المدنيين في غزة" وكانت "شهادة على إنسانيتنا المشتركة"، إلا أنها كانت "قطرة في محيط". 

وقالت: "إنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية".

وفي معرض حديثه عن تنويع طرق إمداد المساعدات، بعد خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، قال كاج للصحفيين إن الأرض تظل "الحل الأمثل".

قوات الاحلال الاسرائيلي المسافرين الضفة الغربية الفلسطنيين الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

غانم سلطان: مفيش لاعب مصري يستحق تقاضي الملايين باستثناء شيكابالا

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة