الجارديان: قوات الاحتلال منعت دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول بعض الفلسطينيين المسافرين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتوجه الآلاف إلى حاجز قلنديا، وهو أكبر معبر بين القدس ورام الله.

ورغم القيود المشددة، تمكن حوالي 40 ألف مصلٍ من الصلاة في المسجد الأقصى، حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي.

لا يوجد بديل عن إيصال المساعدات على نطاق واسع

وتقول وكالة الأمم المتحدة الإنسانية: "لا يوجد بديل عن إيصال المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر".

وقالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسئولية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها، بشكل آمن ومنتظم وبالحجم المطلوب.

وحذر أوتشا من أنه "لا يوجد بديل لتوصيل المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رصد أول سفينة مساعدات تستخدم الممر البحري الإنساني الجديد قبالة سواحل غزة اليوم بعد مغادرتها ميناء لارنكا بقبرص يوم الثلاثاء.

وقالت وكالات الإغاثة مرارًا وتكرارًا إن جلب المساعدات إلى غزة عن طريق البحر ومن خلال الإنزال الجوي لن يكون كافيًا للتعويض عن الصعوبات في الحصول على الإمدادات عن طريق البر.

وقالت سيجريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه في حين أن عمليات الإنزال الجوي تمثل "رمزًا لدعم المدنيين في غزة" وكانت "شهادة على إنسانيتنا المشتركة"، إلا أنها كانت "قطرة في محيط".

وقالت: "إنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية".

وفي معرض حديثه عن تنويع طرق إمداد المساعدات، بعد خطابه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، قال كاج للصحفيين إن الأرض تظل "الحل الأمثل".