الحكم على روجينا بـ7 سنوات سجن.. تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي

مفاجآت جديدة كشفت عنها الحلقة الثالثة من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، على تصاعد جرعة التشويق والأثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائم لمتابعة الأحداث.

بدأت الحلقة الثالثة بالحكم على نصرة (روجينا) بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل ألأعمال هارون(أحمد بدير)، بعدما شهدت أزوجها سعد ( محمد ثروت) وأشقائها عليها بأنها هي من قتلت هارون، مما جعل القاضي يصدر الحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات.

وألقت نصرة (روجينا) بعد دخولها السجن بالسيدة نادية (ميمي جمال) والتي دخلت السجن، بدل ابنتها التي قامت بسرقة بنك بعدما قامت بتهكير حسابه، واستولت على ما بداخله مما جعل الشرطة تقبض عليها، ولكن نادية (ميمي جمال) قررت ان تعترف على نفسها بأنها هي من فعل ذلك لتدخل السجن.



وحاول المحامي يحيى سليمان( أحمد مجدي)، إجراء محاولة للضغط على شاهيناز هارون (مي سليم )، وزوجها سراج ( مراد مكرم)، للقيام بإخراج نصرة ( روجينا)، من تهمة قتل والدها هارون بتهديدها، بفتح قضية شقيقها الأكبر كريم، والذي قام شقيقة الأصغر بدر (محمود حجاوي) بالاتفاق مع شاهيناز (مي سليم) بقلته.

انتهت الحلقة الثالثة من المسلسل، بصدمة للجمهور، قدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية شديدة، خاصة في ظل تقديم مي سليم بشكل جديد يعد بمثابة إعادة اكتشاف لها من جديد من جرعة الشر التي توجد في الشخصية، وتم تقديمها على الشاشة بشكل مثير للاهتمام حول ماذا سوف يكون مصير هذه الشخصية، التي قامت بتفكير شيطاني يقضي على مستقبل يحيي سليمان (أحمد مجدي) من جلال وحبسه في جريمة مخلة بالشرف.

دبرت شاهيناز (مي سليم) مصيبة لـ يحيي سليمان (أحمد مجدي)، بتلفيق تهمة دعارة له، والقبض عليه في حالة تلبس تام، مما زاد من جرعة الكرة لشاهيناز من قبل المشاهدين، وأنها تستغل ذكائها بارتكاب أفعال اجرامية عن طريق القانون.

وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي.

وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، لفنان القدير احمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها:" انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع،المسلسل ده روعه، المسلسل حلو اوي بجد، عظيم يا فنانه، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



أبطال مسلسل سر إلهي



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

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