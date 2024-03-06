الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منافسة مثيرة بين 4 مشروعات فى الحلقة الأخيرة من "شارك تانك مصر"

شارك تانك
شارك تانك

يشهد برنامج "شارك تانك مصر" في حلقته العشرين والأخيرة، التي تذاع مساء اليوم الأربعاء على قناة "CBC"، تقديم مشروعات عديدة وفريدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

تُعرض خلال الحلقة العديد من المشروعات الفريدة من نوعها ومنها حرة Horra وهي علامة في عالم الموضة، تركز على تصمیم حقائب نسائیة وتتجسد روح " حرة" في التفرد والتمیز، ليس فقط في عالم الموضة بل في دورھا المجتمعي، حيث تتطلع لتعزیز التنمیة الاقتصادیة في مصر وتوفیر فرص عمل للنساء في كل أنحاء البلاد، وتحفز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الصناعة المصریة من خلال تصدیر منتجاتھا عالمًیا.

تشهد الحلقة كذلك مشروع فارمابيل  Pharmabill وهي شركة بدأت في 2023 وتلبي احتیاجات الصیدلیات والموزعین والمصنعین في قطاع الرعایة الصحیة كحلقة وصل بین مخازن الأدویة والصیدلیات، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات وتبسط العملیات من خلال موقع أونلاین تبیع من خلاله الصیدلیات منتجاتھا للمواطنین.

كذلك مشروع بذور Bzour وهي شركة بدأت في مایو 2023، وتقدم منتج طبيعى ومغذى بدون أي إضافات وتختار تسعة من أفضل البذور والمكسرات الصحیة، مكملة بنكھات الفواكه المجففة، والعسل، والتمر أو حتى القھوة، وتوفر نمط حیاة صحي للأفراد المشغولین الذين يبحثون عن وجبات سریعة وصحية وأخيرًا مشروع يايا  YAYA والذي بدأ من ١٠ سنوات في لندن وانتقل إلى مصر في يونيو 2023 وهي متخصصة في الـ Milk Shakes وما يميزهم أنهم "يبيعون السعادة في كوباية".

 

"شارك تانك مصر"

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" يعرض في تمام التاسعة مساء كما يُعرض على منصة WATCHIT وهو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

برنامج شارك تانك مصر شارك تانك مصر قناة cbc cbc المشروعات الفريدة

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