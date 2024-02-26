الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. منافسة قوية بين 3 مشاريع فريدة من نوعها فى "شارك تانك"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يشهد برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع مساء الأربعاء المقبل على قناة "CBC"، في حلقته الـ 19، منافسة كبيرة بين عدد من المشارك المبتكرة والفريدة من نوعها.

وتستمر خلال الحلقة رحلة استكشاف المشاريع الاستثمارية المبتكرة في "شارك تانك مصر"، حيث يتم عرض مشاريع فريدة من نوعها، ومنها نسيج NASEEJ وهي شركة فرعیة مملوكة عائليًا، متخصصة في تكنولوجیا وتصمیم المنسوجات، تأسست في نھایة 2016 و تصنع 95% من المنتجات في الشركة الأم وكذلك البوكس  The Box وهي شركة بدأت في 2022 وتھتم بالترفیه العائلي عن طریق "بوكس" به أنشطة العائلة كلها ويكون فيه تفاصيل عن خطوات الاستخدام.

وتضم الحلقة كذلك مشروع مسافة Masafa وهي شركة بدأت في 2023 للتحكم في الخردة ومواد البناء المتراكمة في مخازن الشركات والمقاولین، وهي وسیط للبیع وتقوم بعرضها في مزایدة على منصة إلكترونیة لبیعھا إلى تجار أو شركات.

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