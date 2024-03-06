صفاء أبوالسعود تقدم "حمادة قلب الأسد" فى رمضان مع خالد سرحان ومروة عبدالمنعم

تقدم النجمة صفاء أبوالسعود مسلسلًا إذاعيًا خلال شهر رمضان المقبل 2024 وذلك ضمن خطة درامية تقدمها إذاعة راديو مصر في شهر رمضان المقبل. وتقوم الفنانة صفاء أبوالسعود ببطولة المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "حمادة قلب الأسد" ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد سرحان والفنانة مروة عبدالمنعم؛ حيث يعرض العمل في الساعة الرابعة و35 دقيقة قبل الإفطار مباشرة.

المسلسل الاذاعي "حمادة قلب الأسد" هو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب؛ فيما تستعد النجمة صفاء أبوالسعود لتقديم مسلسل إذاعي آخر سيتم الإفصاح عنه خلال أيام وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن الفنانة صفاء أبوالسعود كانت قد قدمت مؤخرًا مهرجان مانحي الأمل لذوي القدرات الخاصة، حيث حملت الحملة اسمها وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الاستعراضات التي قدمتها والأغاني المختلفة مع المشاركين في الحملة من الموهوبين.



الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود

تجدر الإشارة إلى أنه عادت الفنانة صفاء أبوالسعود للغناء من جديد، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهى حركة عالمية تدعو إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويًا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومحاربو السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، إضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين، الذين واجهوا حدثًا مؤلمًا، أو مرضًا صعبًا.

وأعربت صفاء عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أنه من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفعاليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.