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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفاء أبوالسعود تغنّى لحملة "مانحى الأمل" وسيمون تقدم الحفل

صفاء أبوالسعود
صفاء أبوالسعود

تعود الفنانة صفاء أبوالسعود للغناء من جديد، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعو إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومحاربو السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، إضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين، الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

وأعربت صفاء عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أنه من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفعاليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.

وأضافت صفاء، في بيان لها، أن حملة مانحي الأمل هو حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهي تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.

من جانبه، قال أنور الكموني، إن الحملة تسعد هذه المرة بتواجد النجمة الكبيرة صفاء أبوالسعود سفيرة للحملة الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها طاقة دعم كبيرة لجميع أعضاء الحملة.

وأضاف الكموني أن هناك تعاونات كثيرة في أغنية الفنانة صفاء أبوالسعود، حيث تتعاون مع المؤلف الموسيقي والملحن شريف الوسيمي، والشاعر محمد السمنودي، وكورال هارموني جامعة عين شمس.

وحملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.

أنسانى انس إلى الموسي المست المؤلف الموسيقي القلب والأوعية الدموية الفترة القادمة الفترة المقبلة

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