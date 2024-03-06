الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "أحاديث الجوى.. في اقتفاء أثر القاهرة" في بيت السناري.. السبت

أحاديث الجوى
أحاديث الجوى

ينظم بيت السناري، ندوة لمناقشة كتاب "أحاديث الجوى.. في اقتفاء أثر القاهرة" للكاتب والباحث التاريخي الدكتور حامد محمد حامد، وذلك يوم السبت 9 مارس،  في تمام الساعة 6 مسًاء.

مناقشة كتاب "أحاديث الجوى.. في اقتفاء أثر القاهرة"

وناقشه الكاتب الصحفي والباحث فى التراث الثقافي والناقد إيهاب الملاح، وتأتي الندوة بالتعاون مع سيرة القاهرة، وهي ندوة مجانية.

يشار إلى أن بيت السناري، في حارة مونج، بجوار المدرسة السنية، ميدان السيدة زينب، القاهرة

ومن أجواء كتاب "أحاديث الجوى.. في اقتفاء أثر القاهرة"

دعنا نتفق على أنك لم ترَ أيًا من الأماكن التي سيرد ذكرها في هذا الكتاب من قبل، والمؤسف أنك على الأغلب لن تستطيع أن تراها أبدًا!  فهذا الكتاب يتحدث عن طبقة من طبقات القاهرة لم  يعد لها وجود فعلي اليوم، طبقة بادت كوردة جفت أوراقها وتساقطت ولم يبقَ منها سوى بقية من عبقها القديم مبثوثة في بطون الكتب وعلى ألسنة الرواة هنا وهناك.. يتساءل إبراهيم ناجي على لسان أم كلثوم في أغنية الأطلال: كيف ذاك الحب أمسى خبرًا.. وحديثًا من أحاديث الجوى؟! وفي هذا الكتاب نقف على أطلال القاهرة لا لنبكيها، بل لنطمئن أنفسنا أنه حتى لو زالت صروحها وبادت رسومها، فإن الحكايات قادرة دومًا على أن تحييها من جديد، لنراها رأي العين، ولو كانت عين الخيال! 

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الخميس.. مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" بمكتبة مصر الجديدة

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بحضور محمد الباز| مناقشة كتاب "صبرى موسى.. ساحر الكتابة" غدًا

مناقشة كتاب "أحاديث الجوى.. في اقتفاء أثر القاهرة" في بيت السناري

عن بيت السناري

يعد تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ثم تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما يقيم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها

بيت السناري كتاب أحاديث الجوى القاهرة كتاب مارس

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