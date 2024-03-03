الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الزراعة: اللحمة بـ300 والفرخة بـ100 في معرض خير مزارعنا لأهالينا " فيديو "

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

وسط حضور كثيف بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي يقام في ارتفاع المحميات الزراعية بالمعرض الدائم للزهور في الدقي، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة خلال تفقده لحركة البيع والشراء " جميع السلع والمنتجات متوفرة بأسعار أقل من الخارج بخصم 20٪؜، ويصل لـ50٪؜ في بعض المنتجات.

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 وأضاف مستشار وزير الزراعة في تصريحات صحفية له اليوم : ان كيلو اللحمة  الكندوز البلدي سعره 300 جنية،و سعر الـ3 كيلو بصل بـ 28 جنية، بمعدل حوالي 9  جنية للكيلو، وشوال البطاطس يحتوي علي5 كيلو سعره 25 جنية بمعدل 5 جنية للكيلو، وهناك أيضًا الأرز 160 جنية، وجميع المنتجات متاحة ومتوفرة بصورة يومية، منعًا لاي زحام متوقع حدوثه، ونؤكد ان المعرض يفتح أبوابه يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساءً وعلي مدار شهر رمضان ".

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.   

 


 

خير مزارعنا ضخ السلع اشعار “معا ضد الغلاء” ضد الغلاء الغلاء

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