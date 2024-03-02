تحركات حكومية فعالة لزيادة نصيب مصر من السياحة العلاجية

قال الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن هيئة الشراء ذراع قوية للدولة في التعامل مع القطاعات المختلفة سواء شركات قطاع خاص أو شركات عالمية، لتوفير كل المستلزمات الطبية.



وأوضح "زيدان"، في كلمته بالمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، اليوم السبت، أن مصر أصبح بها أمن طبي، وهي أعظم رسالة للسائح للتوجه إلى مصر، لافتًا إلى أن المبادرات الطبية والطفرة التي حدثت في الصحة ساهمت في أن تكون مصر قبلة للسياح.



وقال إن مصر تعمل على توطين صناعة الدواء، حيث تم التفاوض مع العديد من الشركات منذ عام 2014، وكانت بدايتها تصنيع البلازما.



وأضاف أن مصر تحرص على الحصول على الاعتماد الدولي الأوروبي، وهذا يمثل أعظم رسالة للسائح أن الدواء المصري آمن وفعال وحاصل على الاعتماد الأوروبي.



وأوضح أن توطين صناعة الدواء في مصر يساعد في جذب السياح أو الاستثمار بشكل عام، وهذا يعد أكبر دعم للسياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى أن توفير كل الإمكانيات الطبية وحصول مصر على عدد كبير من شهادات الجودة والأمان في القطاع الطبي؛ سيسهم بشكل كبير جدًا في ازدهار السياحة العلاجية.