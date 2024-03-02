وزارة الصحة تترأس اجتماع المجموعة الوطنية لدعم غينيا الاستوائية

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع الوزراء المعنيين من غينيا الاستوائية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة الوزارة وعضوية ممثلين من الجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم دول القارة الإفريقية ولاسيما غينيا الاستوائية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» - تناول شرح الخطوات التي أخذتها الدولة المصرية في سبيل توطين صناعة الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، وما حققته من إنجازات على المستوى المحلي والإفريقي، فيما يتعلق بتوحيد منظومة توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، من خلال هيئة الشراء الموحد، بجودة عالية وسعر مناسب.

دعم الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية فى غينيا

وأضاف أن ممثلي غينيا الاستوائية طلبوا دعم الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية في بلادهم، وتوفير الدواء ونقل الخبرات للقوة البشرية من الأطباء والصيادلة لرفع مستوى الخدمات الصحية، مع وضع خارطة طريق للنهوض بملف تسجيل الدواء ومنظومة الرقابة والتفتيش على الأدوية واستحداث منظومة إمداد وتوزيع الدواء بصورة آمنة، كما طلبوا الاستفادة من تجربة مصر في توفير الدواء من خلال إجراء زيارة ميدانية لمصانع الأدوية المصرية والاطلاع على ضوابط عمل منظومة الدواء من تسجيل ورقابة ومتابعة وتسعير.

من جانبه، قال مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية الدكتور محمد جاد، إن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول للتعاون مع غينيا الاستوائية، حيث يشمل هذا التعاون مجال التطوير المؤسسي ودعم النظام الصحي من خلال نقل الخبرات في إدارة المؤسسات الصحية، وكذلك التعاون في مجال ميكنة ورقمنة عمليات الصحة وإدارة المعلومات الطبية، والتدريب والتأهيل الوظيفي للعاملين في المجال الصحي.

وأضاف جاد أن هذا التعاون المرتقب يتضمن دعم الأنشطة البحثية والعلاجية والبحوث المشتركة، مع توفير منح تدريبية للأطباء والتمريض داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتبادل الاتصالات والمعلومات في مجال الترصد الوبائي، وتبادل الخبرات الفنية وإيفاد الخبراء والأطباء (القوافل - دعم المستشفيات، وتقديم الرعاية الطبية لمواطني غيينا الاستوائية في مصر) من خلال توفير بروتوكولات علاجية خاصة (السياحة العلاجية).

كانت الدولة المصرية أرسلت قافلة طبية إلى دولة غينيا الاستوائية في أغسطس الماضي، مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية واستمر عملها لمدة 15 يوما، وقدمت الخدمات العلاجية والجراحية للمرضى من خلال 8 أطباء في تخصصات الأطفال والباطنة وجراحة الأورام وجراحة العظام وجراحة الأوعية وأمراض النساء والتوليد والتخدير والجراحة العامة، حيث تم مناظرة أكثر من 3 آلاف حالة، وإجراء 54 عملية جراحية كبرى في تخصصات العظام وجراحة الأوعية وجراحة الأورام وأمراض النساء، فضلا عن تقديم العلاجات لكافة المرضى، وهو ما كان محل إشادة من القيادة السياسية بغينيا الاستوائية.