الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي لبحث سبل التعاون المشترك

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

استقبل اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكي للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، كانت قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع دستور الأدوية الأمريكي، بغرض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تعزيز دستور الأدوية المصري، كما تم الاتفاق على تدشين النسخة الثانية من مؤتمر دستور الدواء الأوروبي في مصر.

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تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع المنظمات الدولية، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية في إطار حرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية، كذلك تأكيدًا على عمق الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكي، الذي يعد واحدًا من أهم الدساتير الدولية التي تشكل خارطة طريق لجميع دول العالم، فيما يخص المعايير والمقاييس المثلى للرقابة على الأدوية؛ لضمان حصول المريض على دواء آمن وفعال.

 

وفي سياق آخر شهدت وزارة  الصحة والسكان، اليوم الأحد، بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين

هيئة الدواء المصرية الشرق الاوسط وافريقيا الأدوية الأمريكي مجالات العمل الرقابية المستحضرات الطبية المنظمات الدولية

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