وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية شريط أساسي في تقديم خدمات السياحة العلاجية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت في عام 2023، مبادرة السياحة التعليمية، وهذا بجانب السياحة الأخرى، الطبية والدينية والثقافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والرئيس الشرفي الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أننا نحتاج زيادة الفرصة التدريبية وتحديث المناهج التعليمية بإضافة برامج تعليمية سياحية، وذلك بهدف دعم السياحة العلاجية في مصر.

وأوضح أننا نحتاج أيضا العمل بشكل كامل على تأهيل الكوادر البشرية، بتوفير التدريب في مجالات أخرى بجانب التدريب الطبي.

المستشفيات الجامعية استقبلت العام الماضي 10 آلاف مريض أجبني

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال العام الماضي، 10 آلاف مريض أجبني، وهذا يؤكد أن المستشفيات الجامعية شريط أساسي في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

وقال إن ضمن الاستراتيجية القومية للتعليم العالي، المساهمة في تقديم الخدمات السياحية العلاجية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد أن هناك أهداف أخري بجانب دعم الاقتصاد، منها تحسين الخدمات الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للعالم.