تاج الدين: المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يتضمن 14 جلسة و70 متحدث دوليا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الاهتمام بالسياحة العلاجية طويلة الامد، لافتًا إلى أن مصر استقبلت اعداد كثيرة من الدول العربية والإفريقية يحملون معهم نجاح هذه التجربة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الآلاف من أطباء مصر والأطقم الطبية يتواجدون في مختلف بلدان المنطقة ويحملون العبء الطبي في كل هذه الدول، وان السياحة الصحية اصبحت صناعة كاملة وتدعم الاقتصاد وجزء كبير من اقتصاديات بعض الدول قايم على هذه النوع من السياحة.

كما أوضح تاج الدين، أن الموتمر يتضمن ١٤ جلسة وأكثر من ٧٠ متحدث من دول العالم، مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية زيارة ٣٠ مليون سائح ونتوقع ان تحصل السياحة العلاجية منه على نسبة كبيرة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر الذي يعقد فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعقد فعاليات المؤتمر بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومحافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر خالد فودة، والوزراء والمحافظين المعنيين ورؤساء الهيئات الصحية والسياحية في مصر.