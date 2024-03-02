السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تاج الدين: المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يتضمن 14 جلسة و70 متحدث دوليا

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الاهتمام بالسياحة العلاجية طويلة الامد، لافتًا إلى أن مصر استقبلت اعداد كثيرة من الدول العربية والإفريقية يحملون معهم نجاح هذه التجربة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الآلاف من أطباء مصر والأطقم الطبية يتواجدون في مختلف بلدان المنطقة ويحملون العبء الطبي في كل هذه الدول، وان  السياحة الصحية اصبحت صناعة كاملة وتدعم الاقتصاد وجزء كبير من اقتصاديات بعض الدول قايم على هذه النوع من السياحة.

كما أوضح تاج الدين، أن الموتمر يتضمن ١٤ جلسة وأكثر من ٧٠ متحدث من دول العالم، مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية زيارة ٣٠ مليون سائح ونتوقع ان تحصل السياحة العلاجية منه على نسبة كبيرة.

txt

عوض تاج الدين: مصر تمتلك كل مكونات السياحة الصحية

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر الذي يعقد فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعقد فعاليات المؤتمر بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومحافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر خالد فودة، والوزراء والمحافظين المعنيين ورؤساء الهيئات الصحية والسياحية في مصر.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية السياحة العلاجية التوقعات المستقبلية مصطفى مدبولى العاصمة الإدارية الجديد

مواد متعلقة

عوض تاج الدين: مصر تمتلك كل مكونات السياحة الصحية

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

السجن عشر سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها بحلوان

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟