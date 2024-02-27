الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: استمرار الحرب فى غزة سيؤثر على الداخل الإسرائيلى

غزة
غزة

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجميع يأمل أن يتم التوصل لمفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في غزة.

استمرار الحرب بغزة 

وأكد السفير علي الحفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الموقف الأمريكي يشجع على المزيد من التصعيد في غزة يومًا تلو الآخر، وهذا التشجيع ينذر باحتمالية استمرارية الحرب، بل اتساع نطاقها في المنطقة العربية بالكامل.

وأضاف في حديثه، أن هناك غضبا عالميا من الدعم الأمريكي الملحوظ للكيان الصهيوني، هذا الدعم الأمريكي تجاوز كل الحدود المقبولة وغير المقبولة.

المفاوضات العربية العالمية

وأشار إلى أنه يتمنى أن تتوصل المفاوضات العربية والعالمية لحل الأزمة الحالية في غزة، حيث استمرار الحرب بغزة سيعود سلبا على المنطقة بالكامل، بل سيصل تأثير هذه الحرب على الداخل الإسرائيلي.

مساعد وزير اللخارجية الأسبق على الحفني اكسترا اليوم اكسترا نيوز الحرب بغزة

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