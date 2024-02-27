الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

مقتل جنود إسرائيليين
مقتل جنود إسرائيليين

أعلنت وسائل اعلام عبرية،  اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 جنود في حدث وصفه الإعلام العبري بحادث صعب استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار الاعلام العبري إلي وقوع حدث أمني صعب جدا في قطاع غزة، وتم نقل جنود قتلى وأشلاء إلى مستشفيات الداخل المحتل.

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2981 ضابطًا وجنديًا.. الاحتلال يعلن حصيلة مصابيه منذ العملية البرية على غزة

سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية صهيونية

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنه تم إسقاط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى.

كما استهدفت الفصائل الفلسطينية جنود الاحتلال المتمركزين شرق المقبرة الشرقية في جباليا، بصاروخ موجه، حيث سقطوا بين قتيل وجريح.

وسبق وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن تسريب تفاصيل وثيقة باريس هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين.

وأضاف “حمدان” في تصريحات صحفية، أن الجانب الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن ورقة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هى مراوغة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مسودة باريس مقترح أمريكي وهدفها إعطاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد، مشددًا على أن مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل.

وأكد" حمدان" أن هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مشددا على أن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين.

 وقال مصدر كبير مطلع على محادثات باريس بشأن هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم، إن مسودة مقترح الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل وتدرسها حركة حماس حاليًا، تنص على تبادل الأسرى الفلسطينيين بالمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد.

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