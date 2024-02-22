حزب "الاتحاد": الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر تحقق انفراجة في التحديات الاقتصادية

ثمَّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب "الاتحاد"، نجاح الدولة في اجتذاب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي تعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ما دفعها إلى الاستثمار في مصر بما يحقق عوائد ضخمة للطرفين، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة تأتي في توقيت مهم ومحوري.

توفير العملة الصعبة

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، إن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع شركات كبرى، سوف يسهم في تحقيق انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، حيث ستدر الصفقة عائدا دولاريًا ضخمًا يحل أزمة النقد الأجنبي التي تؤرق الاقتصاد الوطني.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن تلك الصفقة التاريخية سوف تكون بداية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي تحدث انتعاشة غير مسبوقة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب مثل تلك الجهود التي تعمل على استقطاب المستثمرين والمؤسسات الدولية للعمل في مصر.