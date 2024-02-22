الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الكشكى: انطلاق الجلسات العلنية المتخصصة فى الحوار الوطنى بمشاركة حكومية الأسبوع المقبل

جمال الكشكى
جمال الكشكى

أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق الجلسات المتخصصة، فيما يخص الملف الاقتصادى.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الجلسات ستناقش أهم الملفات التي تهم الشارع المصري، على رأسها مواجهة ارتفاع الأسعار، والسياسيات النقدية، والموازنة، وملفات الاستثمار والصناعة.

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وأشار الكاتب الصحفى جمال الكشكى إلى أن ممثلى الحكومة سيكونون مشاركين على مائدة الحوار الوطني، لافتا إلى أن الجلسات ستكون علنية متخصصة.

على جانب آخر، أكد مجلس الأمناء أن مصر تؤمن بأن العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع، ولذلك تحرص دائمًا على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة الكريمة لكل المصريين.

ولفت المجلس إلى أن ذلك يتجلى في جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق، وتضمن حياة كريمة للجميع، إيمانًا من الدولة بأن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.

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