رئيس المستقلين الجدد يثمن جهود الدولة في دعم التنمية الاقتصادية

قال حزب المستقلين الجدد، برئاسة د.هشام عنانى، أن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية واضحة في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات دول العالم، مثمنًا جهودها بدعم كل برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية في التنمية المستدامة.

وأكد د.هشام عناني رئيس الحزب، أن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030، يحتاج لمزيد من الجهد وبخطط واستراتيجيات مرنة في جميع القطاعات؛ حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.

جذب رؤس الأموال

وأضاف رئيس الحزب، في بيان الخميس، أن تحقيق معدلات أعلي من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار، يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة والطويلة الأمد.

مناطق صناعية جديدة

ولفت عنانى إلى أنه لا بد من الاستفاده القصوي بما تم انشاؤه من مناطق صناعية جديدة والمساحات الكبيرة من الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير مع الاسراع في صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات، ولعل الأمن الغذائي هو من الأمور التي يجب الاسراع في كل السبل التي تطمح في تحقيقه مثل زياده الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن المائي والاسراع في توفير وسائل الانتاج مع تنويع مصادر الواردات.

أكد عناني أن الدوله تحتاج الي مزيد من الإجراءات من تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع قطاع الأعمال خاصه في الاقتصاد الغير تقليدي مثل مجال البرمجيات والمشاريع الصغيره والمتوسطه جنبا الي جنب.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.