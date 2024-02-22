برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" انتصار للقضية الفلسطينية

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن الفترات المقبلة ستشهد تحولات جذرية في مسار القضية الفلسطينية، تسهم في وقف الانتهاكات الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل وتستعيد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

انتصار للقضية التاريخية

وأضاف النائب وليد فتحي فرعون، في تصريحات له، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت انتصارًا للقضية التاريخية التي تحمل مصر مسؤولية الدفاع عنها بكل أمانة وشرف، بجانب أنها فضحت إجرامية ووحشية كيان الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرافعة تاريخية وقدمت للعالم نموذجًا حقيقيًا ومصغرًا لجرائم الاحتلال؛ لافتًا إلى أن ما فعّله الاحتلال من جرائم إنسانية وقتل وتدمير في فلسطين لا يمكن حصره ولا وصفه".

وشدد النائب وليد فرعون، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والاستماع لصوت العقل والضمير الإنساني لمرة واحدة والوقوف بجانب هذا الشعب الأعزل الذي ذاق مرارة القتال والدمار وتعرض لأبشع أنواع الظلم والعنف في بلاده.