الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" انتصار للقضية الفلسطينية

النائب وليد فتحي
النائب وليد فتحي فرعون

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن الفترات المقبلة ستشهد تحولات جذرية في مسار القضية الفلسطينية، تسهم في وقف الانتهاكات الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل وتستعيد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

txt

محلل فلسطيني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" رصينة بعيدة عن لغة العواطف

txt

"العدل" يشيد بالمرافعة المصرية فى محكمة العدل الدولية.. ويطالب المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره

انتصار للقضية التاريخية

وأضاف النائب وليد فتحي فرعون، في تصريحات له، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت انتصارًا للقضية التاريخية التي تحمل مصر مسؤولية الدفاع عنها بكل أمانة وشرف، بجانب أنها فضحت إجرامية ووحشية كيان الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرافعة تاريخية وقدمت للعالم نموذجًا حقيقيًا ومصغرًا لجرائم الاحتلال؛ لافتًا إلى أن ما فعّله الاحتلال من جرائم إنسانية وقتل وتدمير في فلسطين لا يمكن حصره ولا وصفه".

وشدد النائب وليد فرعون، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والاستماع لصوت العقل والضمير الإنساني لمرة واحدة والوقوف بجانب هذا الشعب الأعزل الذي ذاق مرارة القتال والدمار وتعرض لأبشع أنواع الظلم والعنف في بلاده.

عضو مجلس النواب القضية الفلسطينية الكيان الاسرائيلي حقوق الشعب الفلسطيني مصر مجلس الأمن

مواد متعلقة

حزب الجيل: الجمهورية الجديدة عززت من دور الشباب بتأهيلهم وتمكينهم

برلمانية: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تاريخية وكشفت جرائم الاحتلال

كريم السادات: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" أكدت اتباع الاحتلال سياسة الأمر الواقع

برلمانية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أشرف رشاد: مصر دولة صاحبة تاريخ ومواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية

قيادى بمستقبل وطن: مرافعة مصر أمام العدل الدولية نقطة تحول فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى

النائبة هند رشاد: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم الاحتلال

طلب إحاطة للحكومة بشأن انهيار أعمال رصف الطرق

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة