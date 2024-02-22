الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: الجمهورية الجديدة عززت من دور الشباب بتأهيلهم وتمكينهم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم حزب الجيل الديمقراطي، أمس الأربعاء، صالونا سياسيا لشباب محافظة الدقهلية، تحت عنوان"مبادئ العلوم السياسية والتنمية السياسية وتنمية الوعي بالمحليات"، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به أمانة الحزب بالمحافظة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي مبادئ العلوم السياسية، والتنمية السياسية، وتنمية الوعي بالمحليات.

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وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشاركة السياسية للشباب وتمكينهم وتأهيلهم، مشيرا إلى التمكين الكبير الذي حظي به الشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس يحكم البلاد، حيث تقلدوا أرفع المناصب القيادية.

الشباب عصب الوطن 

أضاف أن الشباب هم عصب الوطن ونواة المستقبل والتنمية التي تنشدها الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى حجم مشاركة الشباب في الحوار الوطني على مدار جلساته المختلفة، حيث كانت نسبة الشباب هي الأكبر، ذولك نتيجة لما حظوا به فى الجمهورية الجديدة من دعم وتأهيل وتمكين.

من جهته، قال الدكتور محمد حجازي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي للحزب بأمانة الدقهلية، إن توعية الشباب بالمشاركة فى الحياة السياسية يأتي فى إطار توجه الدولة لدعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عزوف دام لعقود طويلة عاني فيها الشباب من التهميش، منوها إلى أن الأحزاب السياسية أصبحت تتسابق فيما بينها على جذب الشباب لما لهم من دور هام ورئيسي مؤثر في المجتمع.

وأضاف محمد بهجات، أمين لجنة التقييم والمتابعة للحزب بالدقهلية: “لبناء مجتمعات قوية ومستقرة وسليمة لا بد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ولابد من مشاركتهم بصياغة السياسات الحالية والمستقبلية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية ويتحقق ذلك من خلال توعية الشباب بحقوقهم وإعطائهم المعرفة والقدرة اللازمتين للمشاركة في الحياة السياسية”.

وشارك من قيادات الحزب بالدقهلية كل من، الدكتور ضياء الرفاعي أمين التدريب والتثقيف المساعد بالدقهلية، والمهندس أحمد منصور أمين لجنة القوي العاملة بالدقهلية، والمهندس ياسر فهمي أمين التنظيم المساعد بالدقهلية، وسعيد الفتيكي، أمين الشباب بالدقهلية، وعادل صالح، وعدد من القيادات الشبابية في أمانات المراكز والمدن والقرى للحزب.

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