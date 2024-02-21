برلمانية: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تاريخية وكشفت جرائم الاحتلال

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مرافعة مصر اليوم أمام واصفة إياها بالتاريخية التي كشفت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونوهت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الرسائل التي وجهتها مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، موضحةً أنها تأتي استكمالًا للدور التاريخي الذي تقدمه مصر لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة، ومنع التهجير القسري، وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يمارس حرب إبادة جماعية ضد الأبرياء.

وقالت عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية سلطت الضوء على ممارسات الجرائم والانتهاكات الصارخة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وفضحت أعمالهم الإجرامية التي خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.

ووجهت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، تحية تقدير واحترام وإعزاز إلى المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل، والتي قدمت مرافعة تاريخية كاشفة لكل جوانب القضية الفلسطينية.

واختتمت: "تبقى مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، ولن نسمح بتصفيتها مهما كانت العقبات".