الخميس 22 فبراير 2024
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سياسي

برلماني مشيدا بكلمة مصر أمام "العدل الدولية": كشفت انتهاكات الاحتلال

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة من مذابح وقتل المدنيين العزل واستهداف للمرضى في المستشفيات والنازحين في المخيمات والتعدي على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يمثل انتهاكا صارخا وواضحا لحقوق الإنسان، ويؤكد إصرار الكيان المحتل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

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ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية 

وأكد الرشيدي أن ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، استطاعت ببراعة تؤكد تميز الدبلوماسية المصرية بما تم عرضه من دلائل وبراهين، أن تثبت جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وكيف تهدد قوات الاحتلال الأمن في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل، مؤكدة أن التاريخ سيحاكم الجميع عما يحدث في غزة.

كشفت عن سياسات كثيرة للاستيطان الإسرائيلي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مصر كشفت عن سياسات كثيرة للاستيطان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وسياسات تجويع الفلسطينيين التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.


ولفت الرشيدي إلى أن كلمة مصر كشفت أيضا محاولات استفزازية بالتلويح بالمساس بالأمن القومي المصري والتي لن تسمح بها مصر وتعتبرها خط أحمر، موضحة أن اسرائيل تتمادى في ممارساتها وانتهاكاتها بحصانة دولية من خلف الستار الجميع يعلمها، وحان الوقت لأن يتم إنهائها بصورة كاملة حتى لا تصيب تبعات هذا الصراع الجميع.

فيما أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية من مرافعة مهمة أمام محكمة العدل الدولية خطوة تاريخية لإقرار الحق الفلسطيني وإثبات حجم الممارسات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

عضو مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري مصر محكمة العدل الدولية قطاع غزة المستشفيات الإبادة الجماعية للفلسطينيين

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