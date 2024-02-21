ممثل مصر أمام "العدل الدولية": الرأي الاستشاري خطوة مهمة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.



وأضافت "موسى"، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، اليوم الأربعاء، أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.



وتابعت "لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ولفتت إلى أنه من وجهة النظر المصرية؛ الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة ولايمكن للاحتلال الإسرائيلي الممتد الشرعي لها وأمر محظور وفق القانون الدولي.